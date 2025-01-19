ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl eylül ayında hayata geçirilen Aday Havuz Sistemi aracılığıyla işverenlerin 82 bin 544 iş arayan vatandaşa ulaştığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yılın eylül ayında hayata geçirdiğimiz Aday Havuz Sistemimiz ile iş arayan vatandaşlarımızın istihdam fırsatlarına kolay erişebilmelerini sağlıyor, işverenlerin ise ihtiyaç duyduğu nitelikli adaylara hızlıca ulaşabilmelerine imkan sunuyoruz. Aday Havuz Sistemi sayesinde 6 bin 952 farklı işveren toplam 23 bin 911 arama gerçekleştirdi. Bu sorgulamalar sonucunda 82 bin 544 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. İstihdamı destekleyici uygulamalarımız ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Aday Havuz Sistemi ile 82 Bin İş Arayana Ulaşıldı - Son Dakika
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