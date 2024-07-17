Aday Öğrencilere Üniversite Tercihi İçin Öneriler - Son Dakika
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Aday Öğrencilere Üniversite Tercihi İçin Öneriler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Esra Orum Çattık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklamasının ardından 25 Temmuz'da başlayacak tercih döneminde aday öğrencilerin seçilecek üniversitenin ve öğrenim görülecek kentin olanaklarını araştırması gerektiğini bildirdi. Çattık, tercih yaparken üniversitenin akademik kalitesi, şehirdeki konumu, bölümün kariyer olanakları gibi pek çok değişkenin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ÖSYM tercih kılavuzunun detaylı incelenmesi ve deneyimli uzmanlardan alınacak desteğin önemine dikkat çekti.

17.07.2024 14:29
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Esra Orum Çattık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklamasının ardından 25 Temmuz'da başlayacak tercih döneminde aday öğrencilerin seçilecek üniversitenin ve öğrenim görülecek kentin olanaklarını araştırması gerektiğini bildirdi.

Çattık, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite tercih döneminde aday öğrencilerin önemli bir dönüm noktasında olduklarını belirterek, çok iyi düşünülerek verilmesi gereken üniversite kararının bireysel ve meslek yaşamında kalıcı etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Tercih yaparken üniversitenin akademik kalitesi, şehirdeki konumu, bölümün kariyer olanakları, kampüsün fiziksel özellikleri gibi pek çok değişkenin dikkate alınması gerektiğini aktaran Çattık, şunları kaydetti:

"Tercih edeceğiniz üniversitenin burs, staj olanakları, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, yan dal, çift ana dal yapabilmek, kütüphane hizmetleri, sosyal faaliyetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz öğrenci kulüpleri, yine spor faaliyetleri yapabileceğiniz tesisler, kampüs içi ulaşım olanakları, yemekhane hizmetleri gibi pek çok hizmetin üniversite tarafından size sunulması oldukça önemli. Üniversitenin ve bölümün akademik kadrosunun nitelikli olması alacağınız akademik eğitimin kalitesini arttırmakla birlikte aynı zamanda meslek yaşamınızda elde edeceğiniz başarı için de oldukça belirleyici. Sözünü ettiğimiz bu olanakları üniversitelerin web sayfalarından rahatlıkla araştırabilirsiniz. Üniversitenin bulunduğu şehrin öğrencilere sunduğu beslenme, ulaşım gibi olanakları da göz önünde bulundurmalısınız. Elbette tercih yaparken başarı sıralamanızla, sizin ilgi, yetenek ve gereksinimleriniz arasındaki uyum çok önemli. Özelliklerinize uygun olmadığını düşündüğünüz bir bölümü tercih etmemelisiniz."

Çattık, ÖSYM tercih kılavuzunun detaylı incelenmesi gerektiğine değinerek, deneyimli uzmanlardan alınacak desteğin öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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