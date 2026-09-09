ADB Başkanı Kanda, özel sektör finansmanını 2030'a kadar 4 katına çıkaracaklarını söyledi - Son Dakika
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ADB Başkanı Kanda, özel sektör finansmanını 2030'a kadar 4 katına çıkaracaklarını söyledi

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Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başkanı Kanda Masato, 2030 yılına kadar özel sektör finansmanını 4 katına çıkaracaklarını açıkladı. Kanda, jeopolitik gerilimler ve doğal afetlere karşı üye ülkelerde dayanıklılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başkanı Kanda Masato, üye ülkeler arası işbirliğinin geliştirileceğini ve 2030 yılına kadar özel sektör finansmanının 4 katına çıkarılacağını bildirdi.

Kanda, Filipinler'in başkenti Manila'da gazetecilere yaptığı açıklamada, jeopolitik gerilimler ve doğal afetler karşısında üye ülkeler arasında dayanıklılık ve işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Özel sektör finansmanının artırılmasının önemini vurgulayan Kanda, ADB'nin 2030 yılına kadar özel sektör finansmanının "4 katına" çıkarılacağını belirterek, "Özel sektör işlerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor ancak büyük sermaye havuzları ihtiyaç duyulan yerlere akmıyor." dedi.

Doğal afetler dahil bölge ülkelerinin "yaşayabileceği her türlü şoka karşı dayanıklılığın geliştirilmesi" gerektiğinin altını çizen Kanda, bölgede doğal afetlere müdahalede "çevikliğin şart" olduğunu söyledi.

Japonya dahil 50'si Asya ve Pasifik bölgesinden olmak üzere toplam 69 üyesi bulunan ADB'nin merkezi Filipinler'de yer alıyor.

Kanda, bu ay başında, 2026-31 dönemi için ADB Başkanlığı görevine oybirliğiyle seçilmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADB Başkanı Kanda, özel sektör finansmanını 2030'a kadar 4 katına çıkaracaklarını söyledi - Son Dakika

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