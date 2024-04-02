ADB, Moğolistan'a dzud felaketine karşı 2,8 milyon dolarlık hibe sağlayacak

MANİLA, 2 Nisan (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası (ADB), Moğolistan'ın, aşırı soğuk kış şartları anlamına gelen "dzud" ile mücadele çalışmalarını desteklemek üzere 2,8 milyon ABD doları tutarındaki hibeyi onayladı.
Moğolcada "dzud" sözcüğü, yazın yaşanan kuraklığın ardından şiddetle düşen sıcaklıkların görüldüğü sert kış şartları nedeniyle kış otlaklarına erişimin kesildiği ve çok sayıda çiftlik hayvanının öldüğü iklim felaketini ifade ediyor.
ADB yaptığı basın açıklamasında, hibenin bu felaketten etkilenen besici hanelere nakit sağlanması ve gıda malzemeleri, yakıt, sağlık ve acil durum kitlerinin yanı sıra iletişim ve kurtarma ekipmanlarının hızla temin edilmesi için kullanılacağını belirtti.
Birleşmiş Milletler'in dzud tablosuna göre 2023'ün Aralık ayı ortalarından bu yana sıcaklıkların sürekli eksi 40 santigrat derecenin altında seyrettiği Moğolistan'da, uzun süren aşırı soğuk kış döneminde 4,7 milyondan fazla besi hayvanı öldü. Bu sayı, ülkedeki toplam besi hayvanlarının yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ediyor.
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