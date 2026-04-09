ADD, 10 Nisan Laiklik Günü'nü Kutladı: Laiklik Cumhuriyet'in Kilit Taşı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 10 Nisan Laiklik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, laikliğin Cumhuriyet'in temel taşı olduğunu belirtti. Dernek, laikliğin sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, aynı zamanda aklın özgürlüğü, çağdaş eğitim, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve kadın-erkek eşitliğinin güvencesi olduğunu vurguladı.

Açıklamada, 10 Nisan 1928 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. Bu tarihte, anayasanın değiştirilmesiyle devletin din kurallarıyla yönetilmeyeceği yasalaştı. Dernek, laikliğin ulusal bağımsızlık, barış, düşünce özgürlüğü ve insanca yaşamın teminatı olduğunu tekrarladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, laikliğe karşı çıkanların demokrasiden uzak olduğunu belirterek, bu ilkeyi koruma kararlılığını vurguladı. Dernek, ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olan herkesi laikliğe sahip çıkmaya çağırdı ve 10 Nisan Laiklik Günü'nü kutladı.