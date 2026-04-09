ADD, 10 Nisan Laiklik Günü'nü Kutladı: Laiklik Cumhuriyet'in Kilit Taşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ADD, 10 Nisan Laiklik Günü'nü Kutladı: Laiklik Cumhuriyet'in Kilit Taşı

09.04.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürkçü Düşünce Derneği, 10 Nisan Laiklik Günü dolayısıyla laikliğin Cumhuriyet'in temel taşı olduğunu vurguladı. Dernek, laikliğin sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, aynı zamanda çağdaş değerlerin teminatı olduğunu açıkladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 10 Nisan Laiklik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, laikliğin Cumhuriyet'in temel taşı olduğunu belirtti. Dernek, laikliğin sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, aynı zamanda aklın özgürlüğü, çağdaş eğitim, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve kadın-erkek eşitliğinin güvencesi olduğunu vurguladı.

Açıklamada, 10 Nisan 1928 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. Bu tarihte, anayasanın değiştirilmesiyle devletin din kurallarıyla yönetilmeyeceği yasalaştı. Dernek, laikliğin ulusal bağımsızlık, barış, düşünce özgürlüğü ve insanca yaşamın teminatı olduğunu tekrarladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, laikliğe karşı çıkanların demokrasiden uzak olduğunu belirterek, bu ilkeyi koruma kararlılığını vurguladı. Dernek, ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olan herkesi laikliğe sahip çıkmaya çağırdı ve 10 Nisan Laiklik Günü'nü kutladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADD, 10 Nisan Laiklik Günü'nü Kutladı: Laiklik Cumhuriyet'in Kilit Taşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:24:35. #7.13#
SON DAKİKA: ADD, 10 Nisan Laiklik Günü'nü Kutladı: Laiklik Cumhuriyet'in Kilit Taşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.