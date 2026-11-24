Otomobili kalp çıkartmalarıyla süsledi, kaportası yüzlerce kız ismiyle dolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'da yaşayan Adem Yavuz (41), 5 yıldır kullandığı otomobilini rengarenk kalplerle kapladı. Aracı Orhaneli Çatak köyündeki eğlencede gören genç kızlar boş kalplere isimlerini yazınca kaportadaki isim sayısı 800'e yaklaştı. Yavuz, daha önce eski aracını da emojilerle süslediğini anlattı.
BURSA'da, Adem Yavuz (41), 5 yıl önce satın aldığı otomobilinin dış yüzeyini, bir mahalle etkinliğine giderken farklı renklerdeki kalp çıkartmalarıyla kapladı. Dikkat çeken otomobili gören genç kızlar, kalplere adlarını yazınca aracın kaportasındaki isim sayısı zamanla 800'e ulaştı.
KÖYDEKİ EĞLENCEDE BAŞLADI
Yıldırım ilçesinde yaşayan Adem Yavuz, 5 yıl önce satın aldığı otomobilinin dış yüzeyini farklı renklerdeki kalp çıkartmalarıyla kapladı. Serbest meslek sahibi olan Yavuz, Orhaneli ilçesi Çatak köyündeki eğlenceye kalplerle süslediği aracıyla katıldı. Ardından aracın üzerindeki kalplere genç kızlar kalemle isimlerini yazmaya başladı. Otomobilin kaportasındaki isim sayısı zamanla 800'e yaklaştı.
GÖRENLER FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR
Renkli ve alışılmışın dışındaki görüntüsüyle dikkat çeken otomobil, ilgi odağı oluyor. Aracı görenler, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekiyor. Güzel tepkiler aldığını söyleyen Adem Yavuz, "Bu araç 5 yıldır bende, köyümüzde eğlence vardı. Kalp kaplayıp, oraya götürdüm. Kalbin üstünü boş gören kızlar kendi isimlerini yazmaya başladı. Araç görenlerin çok dikkatini çekiyor. Satın aldığım araçlar, farklı projelerle çok dikkat çekiyor" dedi.
Yavuz, daha önce de eski aracına emojiler yapıştırdığını ve onun da ilgi gördüğünü ifade etti.
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