Adıgeysk'te Ozon lojistik tesisine İHA saldırısı yangın çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıgeysk'te Ozon lojistik tesisine İHA saldırısı yangın çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozon, Adıgey Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk'te lojistik merkezine İHA saldırısı sonucu yangın çıktığını ve tüm çalışanların tahliye edildiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre yaralanan yok; şirket bu yıl 11 tesise düzenlenen saldırılardan 30,1 milyar ruble zarar gördüğünü açıkladı.

Rusya'nın Adıgey Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk şehrinde, e-ticaret şirketi Ozon'a ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırının ardından tesisteki tüm çalışanların tahliye edildiği ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İHA saldırısı sonucu lojistik merkezinde yangın çıktığı ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rusya'nın önde gelen e-ticaret şirketleri Ozon ile Wildberries'in lojistik merkezleri bu yıl Ukrayna'nın yoğun İHA saldırılarına maruz kalmıştı.

Şirket, 11 lojistik tesisine düzenlenen İHA saldırılarından kaynaklanan zararın 30,1 milyar rubleye (yaklaşık 369 milyon dolar) ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump’tan şaşırtan İran itirafı Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:00:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıgeysk'te Ozon lojistik tesisine İHA saldırısı yangın çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android