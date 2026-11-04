Adıgeysk'te Ozon lojistik tesisine İHA saldırısı yangın çıkardı

Rusya'nın Adıgey Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk şehrinde, e-ticaret şirketi Ozon'a ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırının ardından tesisteki tüm çalışanların tahliye edildiği ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İHA saldırısı sonucu lojistik merkezinde yangın çıktığı ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rusya'nın önde gelen e-ticaret şirketleri Ozon ile Wildberries'in lojistik merkezleri bu yıl Ukrayna'nın yoğun İHA saldırılarına maruz kalmıştı.

Şirket, 11 lojistik tesisine düzenlenen İHA saldırılarından kaynaklanan zararın 30,1 milyar rubleye (yaklaşık 369 milyon dolar) ulaştığını bildirdi.