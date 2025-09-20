Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete\'de yayımlandı, ismi bile belli

Türkiye'de dijital bankacılık alanında yeni bir adım atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BDDK, 23 Mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı kararıyla Adil Katılım Bankası A.Ş.'ye kuruluş izni vermişti. 27 Mayıs 2025 itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda bankaya faaliyet izni de resmen onaylandı.
Resmi Gazete'de yer alan kararda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7'nci maddesi ve dijital bankaların faaliyet esaslarıyla ilgili düzenlemeler kapsamında yapılan inceleme sonucunda faaliyet izninin verildiği belirtildi.
Adil Katılım Bankası, dijital bankacılık modeli çerçevesinde hizmet verecek. Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda dijital kanallar üzerinden faaliyet göstermesi beklenen banka, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere alternatif finansal çözümler sunacak.
