Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı, ismi bile belli
Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı, ismi bile belli

Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete\'de yayımlandı, ismi bile belli
20.09.2025 00:57
BDDK, geçtiğimiz yıl kuruluş izni verdiği Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre banka, dijital bankacılık esaslarına uygun şekilde hizmet verecek.

Türkiye'de dijital bankacılık alanında yeni bir adım atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KURULUŞ İZNİ GEÇTİĞİMİZ YIL VERİLMİŞTİ

BDDK, 23 Mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı kararıyla Adil Katılım Bankası A.Ş.'ye kuruluş izni vermişti. 27 Mayıs 2025 itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda bankaya faaliyet izni de resmen onaylandı.

DİJİTAL BANKACILIK ESASLARINA UYGUN OLACAK

Resmi Gazete'de yer alan kararda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7'nci maddesi ve dijital bankaların faaliyet esaslarıyla ilgili düzenlemeler kapsamında yapılan inceleme sonucunda faaliyet izninin verildiği belirtildi.

KATILIM BANKACILIĞINDA YENİ BİR OYUNCU

Adil Katılım Bankası, dijital bankacılık modeli çerçevesinde hizmet verecek. Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda dijital kanallar üzerinden faaliyet göstermesi beklenen banka, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere alternatif finansal çözümler sunacak.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı, ismi bile belli - Son Dakika

Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı, ismi bile belli
