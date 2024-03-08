Adilcevaz'da karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Adilcevaz'da karla mücadele çalışması

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

08.03.2024 19:36  Güncelleme: 19:37
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Adilcevaz'da karla mücadele çalışması

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yolların kapanmaması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şefi Mehmet Kızıltoprak, "Adilcevaz'daki tüm personel ve araçla vatandaşımızın mağdur olmaması için görevimizin başındayız. Her gelen ihbarı değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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