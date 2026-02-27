Adilcevaz\'da Sporcu Taraması Gerçekleştirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sporcu taraması yapıldı.

Spor salonunda gerçekleştirilen programda üçüncü sınıf öğrencilerinin sportif yetenekleri değerlendirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, projenin ülke genelinde uygulandığını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenekli öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın projesi kapsamında ilçemizde eğitim gören 3. sınıf öğrencilerimize yönelik sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı, ilimiz antrenörleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Program çerçevesinde öğrencilerimizin kondisyon, sürat, dayanıklılık ve temel motor becerileri ölçülerek farklı branşlara yatkınlıkları bilimsel veriler ışığında değerlendirildi."