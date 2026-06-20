Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Velilere Moral Ziyareti

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin ailelerini okul önlerinde ziyaret ederek sınav heyecanını paylaştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin bulunduğu okulların çevresinde bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocuklarını bekleyen velilerle bir araya gelerek moral verdi. Sınav boyunca okul bahçelerinin dışında heyecanla bekleyen anne ve babalarla sohbet eden Başkan Tutdere, ailelerin duygu ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilerin uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir sınava girdiklerini belirten Tutdere, bu süreçte en az öğrenciler kadar ailelerin de büyük emek verdiğini söyledi. Velilere başarı dileklerini ileten Tutdere, sınavın tüm öğrenciler için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederek, gençlerin geleceğe umutla bakmasının önemine dikkat çekti.

Okul çevresinde bekleyen aileler ise yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Tutdere'ye teşekkür etti. Kendilerini yalnız hissetmediklerini ifade eden veliler, gösterilen ilgi ve desteğin kendilerine moral verdiğini ifade etti.