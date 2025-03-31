Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Bayramlaşma Töreninde Birlik Mesajı Verdi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Tutdere, "Hep beraber şehrimizin yaralarını sarıyoruz. Adıyaman'da kardeşliği, birliği ve beraberliği yeniden inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Tutdere, Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bayramlaştı. Törene Başkan Tutdere ve eşi Emral Tutdere'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Tutdere, eşi ve ekibiyle birlikte törene gelen vatandaşları karşılayarak bayramlarını kutladı; çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi. Kundaktaki bebeğiyle törene katılan bir annenin gelişi renkli görüntülere sahne oldu. Tutdere, bebeği severek anneye bayram tebriğinde bulundu.

Konuşmasında birlik ve dayanışma mesajı veren Tutdere, "Değerli misafirler, sevgili çocuklar, kıymetli hanımefendiler… Hepiniz hoş geldiniz. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde, bu güzel anı bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber şehrimizin yaralarını sarıyoruz; Adıyaman'da kardeşliği, birliği ve beraberliği yeniden inşa ediyoruz. Katılımınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.