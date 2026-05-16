Adıyaman Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı'nda Sahada Olacak

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı süresince belediye hizmetlerinde aksama yaşanmaması için başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Abdurrahman Tutdere başkanlığında yapılan koordinasyon toplansına belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince kent genelinde yürütülecek hizmetler ele alındı. Temizlikten zabıtaya, ulaşımdan altyapıya, sosyal destek hizmetlerinden saha ekiplerine kadar tüm birimlerin bayram boyunca koordineli şekilde görev yapacağı vurgulandı. Adıyaman Belediyesi'nin vatandaşların huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için sahada olacağı belirtildi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN SORUNSUZ BİR BAYRAM GEÇİRMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Toplantıda konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, bayram sürecinde belediye hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için tüm birimlerin hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini söyledi. Tutdere, "Bayram öncesi hazırlıklarımızla ilgili olarak birim müdürlüklerimiz ve başkan yardımcılarımız yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapacak. Kurban Bayramı süresince hemşehrilerimizin huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimizle sahada olacağız" diye konuştu.

Başkan Tutdere, toplantıda belediyenin mali süreçleri ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması konusuna da dikkat çekti. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin yerel yönetimleri de etkilediğini belirten Tutdere, Adıyaman'ın depremden etkilenen bir şehir olması nedeniyle belediyenin sorumluluğunun daha da ağır olduğunu ifade etti. Tutdere, "Türkiye ciddi anlamda bir ekonomik krizde. Ekonomik krizin yansımalarını biz de kurum olarak yaşıyoruz, iliklerimize kadar hissediyoruz. İşimiz çok, ama bütçemiz sınırlı. Biz Adıyaman Belediyesi olarak, deprem şehrinin belediyesi olarak çok işi az maliyetle yapmak zorundayız" dedi.

"MİLLETİN PARASINI DOĞRU VE YERİNDE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Kamu kaynaklarının doğru, şeffaf ve yerinde kullanılmasının önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, birim müdürlerine sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu. Belediye hizmetlerinde hem hukuki hem de mali sorumluluğun önem taşıdığını belirten Tutdere, "Hem hukuki anlamda bir sorunla karşılaşmamak hem de size emanet edilen bütçeyi, milletin parasını düzgün, doğru ve yerinde kullanmak adına yapılması gerekenleri değerlendireceğiz. Bu toplantı bundan sonraki çalışmalar için de yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.

BAYRAM BOYUNCA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Toplantıda, belediye birimlerinin bayram süresince görev planlamaları da ele alındı. Adıyaman Belediyesi ekiplerinin, bayram boyunca vatandaşlardan gelecek taleplere hızlı yanıt vermek ve kent genelinde hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla sahada olacağı bildirildi.