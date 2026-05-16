Adıyaman Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı'nda Sahada Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı'nda Sahada Olacak

16.05.2026 14:05  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı süresince belediye hizmetlerinde aksama yaşanmaması için başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda bayram boyunca temizlik, zabıta, ulaşım ve altyapı gibi tüm hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı süresince belediye hizmetlerinde aksama yaşanmaması için başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Abdurrahman Tutdere başkanlığında yapılan koordinasyon toplansına belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince kent genelinde yürütülecek hizmetler ele alındı. Temizlikten zabıtaya, ulaşımdan altyapıya, sosyal destek hizmetlerinden saha ekiplerine kadar tüm birimlerin bayram boyunca koordineli şekilde görev yapacağı vurgulandı. Adıyaman Belediyesi'nin vatandaşların huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için sahada olacağı belirtildi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN SORUNSUZ BİR BAYRAM GEÇİRMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Toplantıda konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, bayram sürecinde belediye hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için tüm birimlerin hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini söyledi. Tutdere, "Bayram öncesi hazırlıklarımızla ilgili olarak birim müdürlüklerimiz ve başkan yardımcılarımız yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapacak. Kurban Bayramı süresince hemşehrilerimizin huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimizle sahada olacağız" diye konuştu.

Başkan Tutdere, toplantıda belediyenin mali süreçleri ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması konusuna da dikkat çekti. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin yerel yönetimleri de etkilediğini belirten Tutdere, Adıyaman'ın depremden etkilenen bir şehir olması nedeniyle belediyenin sorumluluğunun daha da ağır olduğunu ifade etti. Tutdere, "Türkiye ciddi anlamda bir ekonomik krizde. Ekonomik krizin yansımalarını biz de kurum olarak yaşıyoruz, iliklerimize kadar hissediyoruz. İşimiz çok, ama bütçemiz sınırlı. Biz Adıyaman Belediyesi olarak, deprem şehrinin belediyesi olarak çok işi az maliyetle yapmak zorundayız" dedi.

"MİLLETİN PARASINI DOĞRU VE YERİNDE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Kamu kaynaklarının doğru, şeffaf ve yerinde kullanılmasının önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, birim müdürlerine sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu. Belediye hizmetlerinde hem hukuki hem de mali sorumluluğun önem taşıdığını belirten Tutdere, "Hem hukuki anlamda bir sorunla karşılaşmamak hem de size emanet edilen bütçeyi, milletin parasını düzgün, doğru ve yerinde kullanmak adına yapılması gerekenleri değerlendireceğiz. Bu toplantı bundan sonraki çalışmalar için de yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.

BAYRAM BOYUNCA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Toplantıda, belediye birimlerinin bayram süresince görev planlamaları da ele alındı. Adıyaman Belediyesi ekiplerinin, bayram boyunca vatandaşlardan gelecek taleplere hızlı yanıt vermek ve kent genelinde hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla sahada olacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı'nda Sahada Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:22:37. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı'nda Sahada Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.