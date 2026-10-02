Adıyaman Belediye Meclisi'nde 12 madde karara bağlandı, 9'u komisyonlara gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediye Meclisi'nde 12 madde karara bağlandı, 9'u komisyonlara gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Belediye Meclisi\'nde 12 madde karara bağlandı, 9\'u komisyonlara gönderildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısında 12 gündem maddesi karara bağlandı, 9 madde komisyonlara havale edildi. Toplantıda kış öncesi altyapı ve üstyapı, yeni kreşler ve kentsel dönüşüm görüşülürken taziye evi sayısının 21'e ulaşacağı belirtildi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısında 12 gündem maddesi karara bağlanırken, 9 madde ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda kış öncesi altyapı ve üstyapı çalışmaları, yeni kreşlerin hizmete alınması, kentsel dönüşüm, sosyal yatırımlar ve ulaşım başlıkları görüşüldü.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Oturumda ayrıca Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürü Ertan Özbay ile Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Gülmez tarafından afet yönetimi ve lojistik süreçlere ilişkin sunum gerçekleştirildi.

KIŞ ÖNCESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Kent genelinde devam eden çalışmalara ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Bahçecik ve İmamağa mahalleleri ile Atatürk Bulvarı'nın üst kesimlerinde bulunan Yavuz Selim, Turgut Reis ve Mimar Sinan bölgelerinde altyapı çalışmalarının yoğunlaştığını ifade eden Tutdere, kış koşulları öncesinde altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarının da hızla ilerletileceğini kaydetti.

YENİ KREŞLER HİZMETE HAZIRLANIYOR

Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete açılması planlanan Sümerevler Zümra Daşcan Kreşi ile Altınşehir Kreşi'ne ilişkin düzenlemeler de mecliste görüşüldü. Her iki kreşin sevk ve idaresinin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, yeni kreşlerin hizmete alınmasına yönelik idari süreçte önemli bir aşama daha tamamlandı.

MİLLET BAHÇESİ'NE LUNAPARK ALANI

Kentteki sosyal yaşamın çeşitlendirilmesi amacıyla Millet Bahçesi içerisinde lunapark alanı oluşturulmasına yönelik konu da mecliste ele alındı. Belirlenecek alanın kiralanmasına ilişkin ihale işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ulu Cami, Sıratut, Yenipınar ve Varlık mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm süreçlerindeki son durum da meclis gündemine taşındı. Çalışmaların ilerletilebilmesi için hak sahiplerinin sürece katılımının önemine dikkat çekildi.

Kent genelindeki riskli ve metruk yapılara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin de meclis üyelerine bilgi verildi. Gerekli idari ve hukuki süreçleri tamamlanan yapıların yıkım işlemlerinin sürdürüleceği belirtildi.

TAZİYE EVİ SAYISI 21'E ULAŞACAK

Belediyenin mahallelerde sürdürdüğü taziye evi yatırımlarına ilişkin bilgi verildi. Mevcut yönetim döneminde dört taziye evinin tamamlandığı, yapımı devam eden beş taziye evinin ise yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla kent genelindeki taziye evi sayısının 21'e ulaşacağı ifade edildi.

HAKAN KOZAK'IN İSMİ İNDERE'DE YAŞATILACAK

Mecliste alınan kararla, deprem döneminde ve sonrasında Adıyaman'a hizmet veren ve Koç Grubu tarafından gerçekleştirilen kütüphane projesinde görev alan mühendis Hakan Kozak'ın isminin İndere bölgesindeki bir caddeye verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ PARKLAR HİZMETE AÇILIYOR

Kent genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden park projelerine ilişkin açılış takvimi de meclis üyeleriyle paylaşıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin katılımıyla Eskişehir Parkı'nın 6 Ekim'de hizmete açılacağı, Tekirdağ Parkı'nın ise ilerleyen haftalarda açılmasının planlandığı belirtildi. Atatürk Parkı'nın açılışının gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanırken, kent genelinde devam eden park projelerinin kasım ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Adıyaman BelediyesiYerel HaberlerUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:35:45. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Meclisi'nde 12 madde karara bağlandı, 9'u komisyonlara gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei