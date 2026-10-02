Adıyaman Belediye Meclisi\'nde 12 madde karara bağlandı, 9\'u komisyonlara gönderildi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısında 12 gündem maddesi karara bağlanırken, 9 madde ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda kış öncesi altyapı ve üstyapı çalışmaları, yeni kreşlerin hizmete alınması, kentsel dönüşüm, sosyal yatırımlar ve ulaşım başlıkları görüşüldü.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Oturumda ayrıca Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürü Ertan Özbay ile Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Gülmez tarafından afet yönetimi ve lojistik süreçlere ilişkin sunum gerçekleştirildi.

KIŞ ÖNCESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Kent genelinde devam eden çalışmalara ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Bahçecik ve İmamağa mahalleleri ile Atatürk Bulvarı'nın üst kesimlerinde bulunan Yavuz Selim, Turgut Reis ve Mimar Sinan bölgelerinde altyapı çalışmalarının yoğunlaştığını ifade eden Tutdere, kış koşulları öncesinde altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarının da hızla ilerletileceğini kaydetti.

YENİ KREŞLER HİZMETE HAZIRLANIYOR

Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete açılması planlanan Sümerevler Zümra Daşcan Kreşi ile Altınşehir Kreşi'ne ilişkin düzenlemeler de mecliste görüşüldü. Her iki kreşin sevk ve idaresinin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, yeni kreşlerin hizmete alınmasına yönelik idari süreçte önemli bir aşama daha tamamlandı.

MİLLET BAHÇESİ'NE LUNAPARK ALANI

Kentteki sosyal yaşamın çeşitlendirilmesi amacıyla Millet Bahçesi içerisinde lunapark alanı oluşturulmasına yönelik konu da mecliste ele alındı. Belirlenecek alanın kiralanmasına ilişkin ihale işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ulu Cami, Sıratut, Yenipınar ve Varlık mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm süreçlerindeki son durum da meclis gündemine taşındı. Çalışmaların ilerletilebilmesi için hak sahiplerinin sürece katılımının önemine dikkat çekildi.

Kent genelindeki riskli ve metruk yapılara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin de meclis üyelerine bilgi verildi. Gerekli idari ve hukuki süreçleri tamamlanan yapıların yıkım işlemlerinin sürdürüleceği belirtildi.

TAZİYE EVİ SAYISI 21'E ULAŞACAK

Belediyenin mahallelerde sürdürdüğü taziye evi yatırımlarına ilişkin bilgi verildi. Mevcut yönetim döneminde dört taziye evinin tamamlandığı, yapımı devam eden beş taziye evinin ise yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla kent genelindeki taziye evi sayısının 21'e ulaşacağı ifade edildi.

HAKAN KOZAK'IN İSMİ İNDERE'DE YAŞATILACAK

Mecliste alınan kararla, deprem döneminde ve sonrasında Adıyaman'a hizmet veren ve Koç Grubu tarafından gerçekleştirilen kütüphane projesinde görev alan mühendis Hakan Kozak'ın isminin İndere bölgesindeki bir caddeye verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ PARKLAR HİZMETE AÇILIYOR

Kent genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden park projelerine ilişkin açılış takvimi de meclis üyeleriyle paylaşıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin katılımıyla Eskişehir Parkı'nın 6 Ekim'de hizmete açılacağı, Tekirdağ Parkı'nın ise ilerleyen haftalarda açılmasının planlandığı belirtildi. Atatürk Parkı'nın açılışının gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanırken, kent genelinde devam eden park projelerinin kasım ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.