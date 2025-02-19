Adıyaman Belediyesi, 10 Yeni Araçla Hizmet Filosunu Güçlendirdi

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 10 yeni hizmet aracını, tasarruf tedbirleri genelgesi nedeniyle kiralama yerine satın alma yöntemiyle sosyal yardım ve evde bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere filosuna dahil etti. Başkan Abdurrahman Tutdere, "Araçlarımız belediyemizin, belediyemiz halkımızın hizmetinde" dedi.

Satın alma yöntemiyle belediye filosuna kazandırılan 10 yeni araçla ilgili açıklama yapan Başkan Tutdere, kaynak yönetiminde sürdürülebilir politikalar izleyerek hem maliyetleri düşürdüklerini hem de hizmet kalitesini artırdıklarını belirtti. Bu doğrultuda, yeni araçlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulacağını vurgulayan Başkan Tutdere, evde bakım hizmetlerinin kapsamının da genişletileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Tutdere, şöyle konuştu:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanıyor, hizmet filomuzu güçlendiriyoruz. Bugün 10 yeni aracı daha filomuza dahil ettik. Bu araçlarımız, sosyal yardımların dağıtımında ve evde bakım hizmetlerinde kullanılacak. Halkımızın yanında olmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Adıyaman Belediyesi artık daha güçlü! Gücümüz arttıkça hizmet kalitemizi de yükseltmeye devam edeceğiz."

Şehir içi ulaşım konusunda da önemli gelişmelerin yaşanacağını kaydeden Başkan Tutdere, "Sevgili hemşehrilerim, çok yakında şehir içi ulaşımda da büyük adımlar atacağız. Belediyemize kazandıracağımız yeni otobüslerle, Adıyaman halkına daha konforlu ve erişilebilir bir ulaşım hizmeti sunacağız. Şehrimizi her alanda daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yeni araçlarımız Adıyaman'ımıza ve halkımıza hayırlı olsun. Araçlar belediyemizin, belediyemiz halkımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.