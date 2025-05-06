Adıyaman Belediyesi, Deprem Sonrası Yerinde Dönüşüm Çalışmalarını Hızlandırıyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi, Deprem Sonrası Yerinde Dönüşüm Çalışmalarını Hızlandırıyor

Adıyaman Belediyesi, Deprem Sonrası Yerinde Dönüşüm Çalışmalarını Hızlandırıyor

Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası yerinde dönüşüm kapsamında başvuruları öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. 303 başvurudan 145'i kabul edildi ve imar planı değişiklikleri hızla sonuçlandırılıyor.

06.05.2025 16:12  Güncelleme: 17:31
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, yerinde dönüşüm kapsamında 30 Haziran'da sona erecek başvurular öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

6 Şubat Depremleri'nin ardından imar planı değişikliği talebiyle Adıyaman Belediyesi'ne yapılan 303 başvuru dosyasından 145'i Belediye Meclisi tarafından kabul edildi. İlan ve askı süreci tamamlanan bu değişikliklerle birlikte, Plan ve Proje Müdürlüğü yönetmeliklere uygun bölgesel revizyon imar planlarını hazırlayarak sürecin hızlandırılmasına katkı sağladı. Müdürlük, aynı zamanda deprem sonrası açılan davalarda da aktif sorumluluk üstlendi.

Deprem nedeniyle açılan davaların hızlı sonuçlanabilmesi için 2 bin 148 dava dosyası, teknik ekipler tarafından detaylı şekilde incelendi. Gerekli bilgi, belge ve teknik raporlar hazırlanarak idare mahkemelerine sunuldu, böylece yargı sürecinin hızlandırılması hedeflendi.

"Şeffaf, adil ve çözüm odaklı bir yaklaşımı esas alıyoruz"

Yerinde dönüşüm başvurularının son tarihi olan 30 Haziran 2025'e kadar imar planı değişikliklerinin yetişmesi adına ekiplerin özveriyle çalıştığını vurgulayan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Hemşehrilerimizin güvenli ve sağlıklı konutlara bir an önce kavuşması, Belediye olarak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda yerinde dönüşüm projelerine ilişkin tüm süreçleri titizlikle takip ediyor, imar planı değişikliklerini vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Depremin yaralarını hep birlikte sararken, bürokratik engelleri asgariye indiren, şeffaf, adil ve çözüm odaklı bir yaklaşımı esas alıyoruz. Teknik ekiplerimiz ve ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde çalışarak Adıyaman'ı depreme dirençli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirme hedefiyle var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye lonuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi, Deprem Sonrası Yerinde Dönüşüm Çalışmalarını Hızlandırıyor - Son Dakika

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