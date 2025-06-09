Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı İçin Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 adet sulama tankeri ve arazöz ile kentin cadde ve sokaklarında kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, sıcak hava koşullarında tozun bastırılması ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla ana arterlerde ve mahalle aralarında sulama ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaştan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, çalışmalarını gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya halinde gerçekleştiriyor.

Temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ekiplere teşekkür etti.