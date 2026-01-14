Adıyaman'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı

14.01.2026 14:27  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası zarar gören altyapıyı yenilemek için Atatürk Bulvarı ve Müftülük Caddesi'nde sürdürülen çalışmalarda modern mühendislik yöntemleri kullanarak içme suyu hattı yenileme işlemlerine hız verdi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin kentin altyapısını modernize etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı ve Müftülük Caddesi üzerinde teknik operasyonlar hız kazandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, olumsuz hava koşullarına rağmen saha ekiplerinin 7/24 çalışma esasıyla görev başında olduğunu belirtti. Deprem sonrası zarar gören altyapı ağını tamamen yenilemeyi hedeflediklerini aktaran Tutdere, içme suyu hattı yenileme çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Ulaşımı aksatmadan teknik çözüm: Yatay delgi sistemi

Müftülük Caddesi mevkiinde yürütülen çalışmalarda, Atatürk Bulvarı trafiğini aksatmamak için modern mühendislik yöntemlerinin kullanıldığını kaydeden Tutdere, "Ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı'nın altından geçen 55 metre uzunluğunda bir yatay delgi tünel sistemi kurarak sekizlik çelik borularla karşı tarafa geçişi sağladı. Bu hat, şehrimizin güney kesimindeki mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak kritik bir güzergahtır. Bölgedeki vana odaları ve debimetre montajlarını da hızla tamamlayarak yolu tamamen trafiğe açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

İçme suyu hatlarının yenilenmesi sürecinde teknik hassasiyetin ön planda olduğunu vurgulayan Tutdere, çalışmaların nedenleri ve sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı bir gelecek için şehrin altyapısını temelden kuruyoruz"

"Altyapı projelerimiz teknik titizlik gerektirdiği için planlanan takvim dahilinde ilerliyoruz. Eski hattın devre dışı bırakılması ve yeni sistemin entegre edilmesi için su depolarımızdaki doluluk oranlarının uygun seviyeye gelmesini bekledik. Şu an koşullar elverişli; kısa süre içinde debimetre ve vana montajlarını bitirerek sistemi tam kapasite devreye alacağız. Adıyaman genelinde içme suyu ağını modern standartlara uygun hale getirmek temel önceliğimizdir. Şehrin yer altı ağını adeta yeniden şekillendiriyoruz. Zahmetli ve teknik uzmanlık gerektiren bu süreçte esnafımıza ve çevredeki vatandaşlarımıza verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı anlayışlarını rica ediyoruz. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize, olumlu eleştirileriyle belediyemizin çalışmalarının duyurulmasına katkı sağlayan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Yerel Haberler, Müftülük, Adıyaman, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:05:35. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.