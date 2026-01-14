Adıyaman'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin kentin altyapısını modernize etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı ve Müftülük Caddesi üzerinde teknik operasyonlar hız kazandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, olumsuz hava koşullarına rağmen saha ekiplerinin 7/24 çalışma esasıyla görev başında olduğunu belirtti. Deprem sonrası zarar gören altyapı ağını tamamen yenilemeyi hedeflediklerini aktaran Tutdere, içme suyu hattı yenileme çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Ulaşımı aksatmadan teknik çözüm: Yatay delgi sistemi

Müftülük Caddesi mevkiinde yürütülen çalışmalarda, Atatürk Bulvarı trafiğini aksatmamak için modern mühendislik yöntemlerinin kullanıldığını kaydeden Tutdere, "Ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı'nın altından geçen 55 metre uzunluğunda bir yatay delgi tünel sistemi kurarak sekizlik çelik borularla karşı tarafa geçişi sağladı. Bu hat, şehrimizin güney kesimindeki mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak kritik bir güzergahtır. Bölgedeki vana odaları ve debimetre montajlarını da hızla tamamlayarak yolu tamamen trafiğe açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

İçme suyu hatlarının yenilenmesi sürecinde teknik hassasiyetin ön planda olduğunu vurgulayan Tutdere, çalışmaların nedenleri ve sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı bir gelecek için şehrin altyapısını temelden kuruyoruz"

"Altyapı projelerimiz teknik titizlik gerektirdiği için planlanan takvim dahilinde ilerliyoruz. Eski hattın devre dışı bırakılması ve yeni sistemin entegre edilmesi için su depolarımızdaki doluluk oranlarının uygun seviyeye gelmesini bekledik. Şu an koşullar elverişli; kısa süre içinde debimetre ve vana montajlarını bitirerek sistemi tam kapasite devreye alacağız. Adıyaman genelinde içme suyu ağını modern standartlara uygun hale getirmek temel önceliğimizdir. Şehrin yer altı ağını adeta yeniden şekillendiriyoruz. Zahmetli ve teknik uzmanlık gerektiren bu süreçte esnafımıza ve çevredeki vatandaşlarımıza verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı anlayışlarını rica ediyoruz. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize, olumlu eleştirileriyle belediyemizin çalışmalarının duyurulmasına katkı sağlayan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum."