Adıyaman Belediyesi\'nden çocuklara ücretsiz açık hava sineması

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Fortuna Sosyal Tesisleri'nde düzenleyeceği ücretsiz açık hava sinema etkinliğiyle çocuklar ve aileleri bir araya getirecek.

Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuklara yönelik ücretsiz açık hava sinema etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, bugün saat 20.00'de Fortuna Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Belediye tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar açık havada sinema keyfi yaşarken, aileler de yaz akşamını birlikte geçirme fırsatı bulacak.

BAŞKAN TUTDERE'DEN AİLELERE DAVET

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaz akşamlarını sosyal ve kültürel etkinliklerle renklendirmeye devam edeceklerini belirterek tüm vatandaşları programa katılmaya davet etti.