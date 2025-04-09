Adıyaman Belediyesi'nden Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Eski Hükümet Meydanı önünde "Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Adıyaman Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Eski Hükümet Meydanı önünde stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi. "Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, otizme dikkat çekmek amacıyla mavi kurdeleler ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

"Birçok kişi otizmin ne olduğunu bilmiyor"

Belediyeye bağlı Toplum Merkezi'nde görevli özel eğitim öğretmeni Hasan Alper Kıran, otizmle ilgili farkındalığın artması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Amacımız, vatandaşları bilgilendirerek otizmin farkına varılmasını sağlamak. Mavi kurdele ve broşürlerle hem çocukları hem de aileleri bilinçlendiriyoruz. Ayrıca çocuklarımıza yönelik el baskısı etkinliği de düzenliyoruz. Birçok kişi otizmin ne olduğunu bilmiyor. Biz de nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan belediyeye teşekkür

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi'nin otizme dikkat çeken bu tür çalışmalarını anlamlı bulduklarını belirtti. Vatandaşlar, özellikle bilgilendirme stantlarıyla toplumda farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu vurgularken, otizmli bireylerin ve ailelerinin yalnız olmadığını hissettiren bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istediklerini dile getirdi. Mavi kurdeleler ve broşürlerle bilgilendirilen vatandaşlar, belediyenin bu hassasiyeti için teşekkür etti.