Adıyaman Belediyesi'nin "04.17 Belgesel Atölyesi" Bu Yıl Gençler İçin Başladı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, "04.17 Belgesel Atölyesi" projesinde bayrağı gençlere devrediyor. Geçen yıl depremzede kadınların objektifinden yaşanan acılara ışık tutan proje, bu yıl gençlerin gözünden 6 Şubat depremlerini ve sonrasını anlatacak.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yaşananların unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak hafızanın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü belgesel çalışmalarını gençlerle sürdürüyor. Geçen yıl depremzede kadınların emeğiyle hazırlanan "Karanlıktan Sonra" belgeselinin ardından 04.17 Belgesel Atölyesi yeni dönemine başladı.

Bu yıl düzenlenen program kapsamında 15-23 yaş aralığındaki 10 genç atölyeye katılarak kamera, hikaye anlatımı, röportaj, kurgu ve belgesel üretim süreçlerinde eğitim alacak. Genç katılımcılar, bu dönem çalışmalarında deprem ve gençlik temasını ele alacak.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde geçen yıl hayata geçirilen 04.17 Belgesel Atölyesi'nde, 19 depremzede kadın bir araya gelerek "Karanlıktan Sonra" adlı belgeseli hazırladı. Belgeselde, 6 Şubat depremlerinin kadınlar üzerindeki sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileri ele alınırken; farklı kadınların tanıklıkları, yaşadıkları zorluklar, dayanışma süreçleri ve yeniden ayağa kalkma mücadeleleri kayıt altına alındı.

Atölye sürecinde çoğunluğu ev kadını olan katılımcılar kamera kullanımı, belgesel anlatımı, röportaj teknikleri ve saha çalışmaları üzerine eğitim aldı. Hazırlanan film, Adıyaman'da ve farklı kentlerde gerçekleştirilen gösterimlerle izleyiciyle buluştu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitime katılarak gençlere yeni dönemde başarı diledi. Tutdere yeni dönem atölyeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaşananları unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu"

" Deprem, kentimizin hafızasında derin izler bıraktı. Bu yaşananları unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Geçtiğimiz yıl atölye kapsamında kadınlar, depremin kadınlar üzerindeki etkisini büyük bir emekle kayıt altına aldı. Bu yıl ise gençlerimiz kendi bakış açılarıyla deprem sonrası genç olmayı, umut etmeyi, yeniden kurulmayı anlatacak, bu sürecin sonunda kendi dönemlerinin tanığı olarak birer belge niteliğinde eserler ortaya koyacak."

Yeni dönem atölyede genç katılımcılar, deprem sonrası değişen yaşam koşullarını, gençlerin beklentilerini, dayanışmayı, eğitim hayatını ve geleceğe dair umutlarını belgesel diliyle ele alacak.