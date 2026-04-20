Adıyaman Belediyesi'nin "04.17 Belgesel Atölyesi" Bu Yıl Gençler İçin Başladı - Son Dakika
Adıyaman Belediyesi'nin "04.17 Belgesel Atölyesi" Bu Yıl Gençler İçin Başladı

20.04.2026 16:27  Güncelleme: 17:32
Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin etkilerini gençlerin gözünden belgesel ile anlatacak. 15-23 yaş aralığındaki gençler, atölye kapsamında deprem sonrası yaşamı belgesel diliyle ele alacak.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, "04.17 Belgesel Atölyesi" projesinde bayrağı gençlere devrediyor. Geçen yıl depremzede kadınların objektifinden yaşanan acılara ışık tutan proje, bu yıl gençlerin gözünden 6 Şubat depremlerini ve sonrasını anlatacak.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yaşananların unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak hafızanın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü belgesel çalışmalarını gençlerle sürdürüyor. Geçen yıl depremzede kadınların emeğiyle hazırlanan "Karanlıktan Sonra" belgeselinin ardından 04.17 Belgesel Atölyesi yeni dönemine başladı.

Bu yıl düzenlenen program kapsamında 15-23 yaş aralığındaki 10 genç atölyeye katılarak kamera, hikaye anlatımı, röportaj, kurgu ve belgesel üretim süreçlerinde eğitim alacak. Genç katılımcılar, bu dönem çalışmalarında deprem ve gençlik temasını ele alacak.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde geçen yıl hayata geçirilen 04.17 Belgesel Atölyesi'nde, 19 depremzede kadın bir araya gelerek "Karanlıktan Sonra" adlı belgeseli hazırladı. Belgeselde, 6 Şubat depremlerinin kadınlar üzerindeki sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileri ele alınırken; farklı kadınların tanıklıkları, yaşadıkları zorluklar, dayanışma süreçleri ve yeniden ayağa kalkma mücadeleleri kayıt altına alındı.

Atölye sürecinde çoğunluğu ev kadını olan katılımcılar kamera kullanımı, belgesel anlatımı, röportaj teknikleri ve saha çalışmaları üzerine eğitim aldı. Hazırlanan film, Adıyaman'da ve farklı kentlerde gerçekleştirilen gösterimlerle izleyiciyle buluştu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitime katılarak gençlere yeni dönemde başarı diledi. Tutdere yeni dönem atölyeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaşananları unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu"

" Deprem, kentimizin hafızasında derin izler bıraktı. Bu yaşananları unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Geçtiğimiz yıl atölye kapsamında kadınlar, depremin kadınlar üzerindeki etkisini büyük bir emekle kayıt altına aldı. Bu yıl ise gençlerimiz kendi bakış açılarıyla deprem sonrası genç olmayı, umut etmeyi, yeniden kurulmayı anlatacak, bu sürecin sonunda kendi dönemlerinin tanığı olarak birer belge niteliğinde eserler ortaya koyacak."

Yeni dönem atölyede genç katılımcılar, deprem sonrası değişen yaşam koşullarını, gençlerin beklentilerini, dayanışmayı, eğitim hayatını ve geleceğe dair umutlarını belgesel diliyle ele alacak.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nin '04.17 Belgesel Atölyesi' Bu Yıl Gençler İçin Başladı - Son Dakika

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nin "04.17 Belgesel Atölyesi" Bu Yıl Gençler İçin Başladı - Son Dakika
