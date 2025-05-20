Adıyaman Belediyesi'nden Lösemili Çocuklar için Farkındalık Semineri

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle belediye personeline yönelik farkındalık semineri düzenlendi.

Adıyaman Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere belediyenin birim müdürleri ve personeli katıldı.

Seminerde LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumluları Cemre Nur Arık ve Ayşenur Çağdar, vakfın yürüttüğü çalışmalara ve kanserle mücadelede dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Seminerde, kanserle mücadelede erken teşhisin önemi, destek mekanizmaları ve LÖSEV'in gönüllülük faaliyetleri gibi birçok başlık ele alındı.