Adıyaman Belediyesi'nden Sürdürülebilir Su Yönetimi: 175,5 Litre Debili Yeraltı Suyu Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Sürdürülebilir Su Yönetimi: 175,5 Litre Debili Yeraltı Suyu Bulundu

Adıyaman Belediyesi, park ve bahçelerin sulaması için saniyede 175,5 litre debiye sahip yeraltı suyu kaynağına ulaştı. Proje ile içme suyu kaynaklarının korunması ve su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

09.05.2025 16:15  Güncelleme: 17:42
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında park, bahçe ve refüjlerin sulamasında kullanılmak üzere saniyede 175,5 litre debiye sahip yeraltı suyu kaynağına ulaştı.

Adıyaman Belediyesi, içme suyu kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir su yönetimini desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında park, bahçe ve refüjlerin sulamasında kullanılmak üzere saniyede toplam 175,5 litre debiye sahip yeraltı suyu kaynağına ulaşıldı. 2025 yılı içerisinde toplam 4 bin metre sondaj çalışması gerçekleştirmeyi hedefleyen Adıyaman Belediyesi, projeyle içme suyu ile sulama yapılmasının önüne geçmeyi, tasarruf sağlamayı ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Şu ana kadar 6 farklı bölgede sondaj çalışması tamamlandı"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen sondaj çalışmalarında, yalnızca yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere yeraltı suyu elde ediliyor. Bu sular düzenli analizlerle kontrol edilecek ve yalnızca sulama sistemlerine yönlendirilecek. Şu ana kadar 6 farklı bölgede sondaj çalışması tamamlandı ve saniyede 175,5 litre suya ulaşıldı. Ayrıca 3 bölgemizde daha çalışmalar sürüyor. 2025 yılı boyunca toplamda 4 bin metre sondaj çalışması yapmayı planlıyoruz" dedi.

Tutdere, özellikle yaz aylarında artan su tüketiminin önüne geçebilmek ve gelecekte yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı önlem alabilmek amacıyla bu tür projelere öncelik verdiklerini vurguladı. Ayrıca vatandaşlara da su tasarrufu konusunda duyarlılık çağrısında bulunarak, sondaj çalışmalarının Yenimahalle, Yunus Emre, Siteler ve Bahçecik mahallelerinde kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Sürdürülebilir Su Yönetimi: 175,5 Litre Debili Yeraltı Suyu Bulundu - Son Dakika

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