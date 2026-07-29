Adıyaman Belediyesi'nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediyesi'nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

Adıyaman Belediyesi\'nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Adıyaman Belediyesi bünyesindeki Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi, üniversite adayları için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. 10 Ağustos'a kadar sürecek uygulamada, uzman rehberler, gençlerin doğru üniversite ve bölüm tercihi yapmalarına destek oluyor.

(ADIYAMAN) - YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Adıyaman Belediyesi bünyesindeki Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi, üniversite adayları için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. 10 Ağustos'a kadar sürecek uygulamada uzman rehberler, gençlerin doğru üniversite ve bölüm tercihi yapmalarına destek oluyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesiyle, Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi'nde tercih hareketliliği başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla hayata geçirilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti, hem gençlerden hem de ailelerinden ilgi görüyor.

"Geleceğini doğru tercihle şekillendir, tercihinde yanındayız" anlayışıyla başlatılan destek kapsamında uzman danışmanlar sahaya indi. Adayların başarı sıralamaları, yetenekleri ve hedefleri göz önünde bulundurularak kendilerine en uygun üniversite ve program seçenekleri oluşturuluyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ 10 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki hizmet binasında yürütülen danışmanlık süreci, 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında, 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM tercih takvimiyle eş zamanlı ilerleyen hizmet, 10 Ağustos 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ADAYLAR VE AİLELERDEN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Sunulan rehberlik imkanından faydalanan öğrenci ve veliler, kararsız kaldıkları noktalarda uzman desteği alarak tercih listelerini daha sağlıklı hazırladıklarını belirtti. Üniversite adayları ile aileleri, eğitime sağlanan katkı ve sağlanan ücretsiz danışmanlık olanağı dolayısıyla Adıyaman Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman, Ağustos, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Son pişmanlık fayda etmez Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

16:35
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük’e geri döndü
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 17:00:32. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.