Adıyaman Belediyesi\'nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

(ADIYAMAN) - YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Adıyaman Belediyesi bünyesindeki Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi, üniversite adayları için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. 10 Ağustos'a kadar sürecek uygulamada uzman rehberler, gençlerin doğru üniversite ve bölüm tercihi yapmalarına destek oluyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesiyle, Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi'nde tercih hareketliliği başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla hayata geçirilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti, hem gençlerden hem de ailelerinden ilgi görüyor.

"Geleceğini doğru tercihle şekillendir, tercihinde yanındayız" anlayışıyla başlatılan destek kapsamında uzman danışmanlar sahaya indi. Adayların başarı sıralamaları, yetenekleri ve hedefleri göz önünde bulundurularak kendilerine en uygun üniversite ve program seçenekleri oluşturuluyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ 10 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki hizmet binasında yürütülen danışmanlık süreci, 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında, 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM tercih takvimiyle eş zamanlı ilerleyen hizmet, 10 Ağustos 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ADAYLAR VE AİLELERDEN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Sunulan rehberlik imkanından faydalanan öğrenci ve veliler, kararsız kaldıkları noktalarda uzman desteği alarak tercih listelerini daha sağlıklı hazırladıklarını belirtti. Üniversite adayları ile aileleri, eğitime sağlanan katkı ve sağlanan ücretsiz danışmanlık olanağı dolayısıyla Adıyaman Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkürlerini iletti.