Adıyaman Belediyesi, Ramazan Ayı Boyunca 60 Bin Kişiyi Sofralarında Ağırlayacak

18.02.2026 17:46  Güncelleme: 21:06
Adıyaman Belediyesi, ramazan ayı boyunca kent meydanında kuracağı iftar çadırında her gün 2 bin kişiye hizmet verecek. İftar sonrası sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kent meydanında kuracağı iftar çadırında ramazan ayı boyunca 60 bin kişiyi ağırlayacak. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Amacımız, vatandaşlarımızın bir arada olabileceği huzurlu bir ortam sağlamak ve sosyal belediyecilik anlayışımızla bu süreci en verimli şekilde yönetmek" dedi.

Ramazan ayı süresince her gün düzenli olarak 2 bin kişiye hizmet verecek Adıyaman Belediyesi iftar çadırında, hijyen standartlarına uygun olarak hazırlanan menüler sunulacak. Menülerin içeriğinde Adıyaman'ın yöresel mutfağından yemekler ve geleneksel tatlılar yer alacak.

Belediye ekipleri, iftar programlarının ardından vatandaşlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleyecek. Özellikle çocuklara ve ailelere hitap eden programlarla, ramazan ayının sosyal dayanışma boyutunun pekiştirilecek.

Hazırlıklara ilişkin teknik detayları paylaşan Tutdere, ramazan ayının toplumsal birliktelik açısından önemine dikkati çekti. Tutdere açıklamasında, şunları kaydetti:

"Adıyaman Belediyesi olarak, bu mübarek ayın paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun bir hazırlık içerisindeyiz. Kent meydanında kurduğumuz iftar çadırımızda her gün 2 bin hemşehrimizi yöresel lezzetlerle ağırlayacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın bir arada olabileceği huzurlu bir ortam sağlamak ve sosyal belediyecilik anlayışımızla bu süreci en verimli şekilde yönetmektir. İftar sonrası gerçekleştireceğimiz kültürel etkinliklerle de şehrimizdeki sosyal yaşamı desteklemeye devam edeceğiz."

