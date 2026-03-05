Adıyaman Belediyesi Ekipleri, Her Gün Bin 500 Haneye Ramazan Kolisi Ulaştırıyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, bu ramazan ayında da dayanışmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan ekipler, her gün bin 500 haneye ramazan kolisi teslim ediyor.

Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ramazan kolileri öncelikli olarak konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlara ve belirlenen dar gelirli ailelere ulaştırılıyor. Ekiplerin son durağı olan K 2-A ve K 2-B İpekli Konteyner Kentler'de gerçekleştirilen ziyaretlerde, hazırlanan yardım kolileri ailelere bizzat teslim edildi.

Ramazan ayı boyunca kesintisiz devam edecek çalışmada; günde ortalama bin 500 koli dağıtımı yapılıyor. Ay sonuna kadar toplam 25 bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

Yardım kolilerini kapılarında teslim alan vatandaşlar, zor günlerinde yanlarında olan Adıyaman Belediyesi'ne ve Başkan Abdurrahman Tutdere'ye teşekkürlerini ileterek, memnuniyetlerini dile getirdi.