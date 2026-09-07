Adıyaman Belediyesi tozla mücadele için 33 mahallede çift vardiya sulama çalışması başlattı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kent genelinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan tozun etkisini azaltmak amacıyla sulama ve yol yıkama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 33 mahallede 10 arazöz ve 20 personelle çift vardiya halinde çalışma yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, kent genelinde kapsamlı şekilde sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak için sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan program kapsamında özellikle altyapı çalışmalarının yoğun olduğu bölgeler ile ana arter, bulvar, cadde ve sokaklarda sulama ve yol yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor.

10 ARAZÖZ VE 20 PERSONEL SAHADA

Toz oluşumunun yoğun olduğu noktalara öncelik verilen çalışmalarda 10 arazöz ve 20 personel görev yapıyor. Sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar çift vardiya halinde çalışan ekipler, belirlenen güzergahlarda periyodik olarak sulama ve yol yıkama gerçekleştiriyor. Altyapı kazılarının devam ettiği bölgelerde çalışma sıklığını artıran ekipler, tozun çevreye ve günlük yaşama etkisini azaltmayı amaçlıyor.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YAŞAM KONFORU İÇİN SAHADAYIZ"

Başkan Tutdere, altyapı yatırımları devam ederken ortaya çıkan geçici olumsuzlukların azaltılması için belediye ekiplerinin yoğun mesai yürüttüğünü belirtti. Tutdere, "Şehrimizin dört bir yanında devam eden altyapı yatırımlarının oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmek için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Özellikle tozla mücadele kapsamında sulama ve yol yıkama çalışmalarımızı 33 mahallemizin tamamında çift vardiya halinde sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını mümkün olduğunca rahatlatmak ve daha temiz bir Adıyaman için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ekiplerin altyapı çalışmalarının devam ettiği süreç boyunca kent genelindeki sulama ve yol yıkama programını ihtiyaç ve yoğunluğa göre sürdüreceği bildirildi.