Adıyaman Belediyesi Uçkunla Mücadele Çalışmalarına Hız Verdi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla "Suyunu kurut, sineği unut" sloganıyla şehir genelinde uçkunla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Adıyaman Belediyesi'nden uçkunla mücadele çalışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, park, bahçe, mezarlık ve dere yataklarında düzenli olarak ULV ilaçlama yapıldığı, çöp alanları ile hayvan barınaklarında karasinekle mücadele edildiği belirtildi. Sulak alanlara ise larvasit uygulaması yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saksı altlarında, teneke kutularda veya kovalarda su biriktirilmemesi, çöp kutularının kapaklı olması, çöplerin poşetlenerek dışarıya çıkarılması, bahçe ve balkonlarda açıkta bırakılan su kaplarının boşaltılması ve durgun su birikintilerinin temizlenmesi gerektiği vurgulandı. Pencerelere sineklik takılması ve geceleri camların açık bırakılmaması da öneriler arasında yer aldı.

"Suyunu Kurut, Sineği Unut" sloganıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler sahada aktif şekilde görev yaparken, vatandaşlar da afiş, broşür ve sosyal medya bilgilendirmeleri yoluyla bilinçlendiriliyor.

Yetkililer, yaz boyunca ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, tüm yurttaşları sürece destek vermeye davet etti.