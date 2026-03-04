Yenimahalle'de Altyapı Tamamlandı, Asfalt Çalışmaları Başladı… Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Görevimizin Başında, Halkımızın Yanındayız" - Son Dakika
Yenimahalle'de Altyapı Tamamlandı, Asfalt Çalışmaları Başladı… Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Görevimizin Başında, Halkımızın Yanındayız"

04.03.2026 12:00  Güncelleme: 12:50
Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Yenimahalle'de asfalt serim çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaların hava koşulları elverdiği sürece kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Yenimahalle'de asfalt serimine başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Hava koşulları elverdiği sürece ortaya çıkan tüm olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Halkımızın yanında, görevimizin başında, onların hizmetindeyiz" dedi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yenimahalle'de içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesinin ardından asfalt çalışmalarına başlandı.

Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda önce freze yöntemiyle mevcut asfalt sökülerek zemin serime uygun hale getirildi. Ardından finişer makinesiyle sıcak asfalt serimine geçildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tutdere, kent genelinde kapsamlı bir asfalt seferberliği yürütüldüğünü dile getirdi.

Yenimahalle'de özellikle Fevzi Çakmak Okulu'nun bulunduğu caddede altyapı çalışmalarının daha önce tamamlandığını belirten Tutdere, şunları söyledi:

"Bu bölgede içme suyu, yağmur suyu ve diğer altyapı hatlarımızı tamamen yeniledik. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde asfalt serimine başladı. Şehrimizin farklı noktalarında hem yama ekiplerimiz hem de asfalt serim ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik koşulların elverdiği ölçüde çalışmalarımızı kesintisiz sürdürerek yol ağımızı kısa sürede standartlarına uygun ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz."

Adıyaman Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Hava koşulları elverdiği sürece ortaya çıkan tüm olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Halkımızın yanında, görevimizin başında, onların hizmetindeyiz."

Yenimahalle sakinleri ise altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt seriminin kısa sürede başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tutdere ve sahada görev yapan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

