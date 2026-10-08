Adıyaman Besni\'de 34 yaşındaki yaya öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Adıyaman Besni'de 34 yaşındaki yaya öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Besni'de dün gece Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 34 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Şenol Sönmez (34) hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. B.Y.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şenol Sönmez'e çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sönmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü B.Y., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?