Adıyaman Besni'de fıstık bahçesinde tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuk, arazi sahibinin tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, ateş açan 67 yaşındaki arazi sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir fıstık bahçesinde tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
İddiaya göre, 12 yaşındaki M.S.Ö. ile yanındaki bir çocuk, ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde fıstık bahçesine girdi. Burada çocuklarla bahçede karşılaşan arazi sahibi H.G. (67) tüfekle ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan çocuk, özel bir araçla Besni Devlet Hastanesine getirildi.
M.S.Ö. hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Ateş açan H.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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