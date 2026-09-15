Adıyaman Besni'de fıstık bahçesinde tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir fıstık bahçesinde tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İddiaya göre, 12 yaşındaki M.S.Ö. ile yanındaki bir çocuk, ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde fıstık bahçesine girdi. Burada çocuklarla bahçede karşılaşan arazi sahibi H.G. (67) tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan çocuk, özel bir araçla Besni Devlet Hastanesine getirildi.

M.S.Ö. hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ateş açan H.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.