Adıyaman Besni'de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Adıyaman Besni\'de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Adıyaman'ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Ahmet Muhammed'in ailesiyle yaşadığı iki katlı evde gece yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Besni Mahallesi'nde çıktı. Suriye uyruklu Ahmet Muhammed'in ailesiyle birlikte oturduğu binanın ikinci kat penceresinden yayılan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Besni'de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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