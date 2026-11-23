Adıyaman Besni'de iki otomobil çarpıştı, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Üçgöz köyü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı; ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.Y. yönetimindeki 01 KU 704 plakalı otomobil, Üçgöz köyü yakınlarında O.Ö. idaresindeki 46 AGH 936 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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