Adıyaman Besni'de Şambayat'ta hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adıyaman Besni'de Şambayat'ta hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı; otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K. İdaresindeki 02 AER 717 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Şambayat Beldesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı
Kaynak: AA
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