Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Çarşı Merkezimizde, Kentin En İşlek Ticaret Noktalarındaki Yolları Baştan Sona Yeniledik"

09.03.2026 09:17  Güncelleme: 10:28
Adıyaman Belediyesi, çarşı merkezindeki yolları yenileyerek modern bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaların sonuçlarını yerinde inceledi ve asfalt seriminin son rötuşlarını yaptı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çarşı merkezinde başlattığı çalışmalar tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iş makinesinin başına geçerek asfalt seriminin son rötuşunu yaptı. Tutdere, "Adıyaman'ın kalbi olan çarşı merkezimizde, kentin en işlek ticaret noktalarındaki yolları baştan sona yeniledik" dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Gölbaşı, 9 Eylül, Harıkçı ve Atatürk caddelerinde yürütülen altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemeleri de tamamlandı. Sıcak asfalt serimiyle çarşı merkezindeki yollar modern bir görünüme kavuşturuldu. Çarşı merkezinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Tutdere de sahadaki çalışmalara etti; asfalt seriminin son rötuşlarını yaptı.

Çalışmalara ilişkin konuşan Tutdere, şunları söyledi:

"7 Şubat'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte başlattığımız çalışmanın bugün sonuna geldik. Yaklaşık 50 personel ve çok sayıda iş makinesiyle yürüttüğümüz bu kapsamlı çalışmada Atatürk, 9 Eylül, Harıkçı ve Gölbaşı caddelerinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda asfalt yenilemesini tamamladık. Adıyaman'ın kalbi olan çarşı merkezimizde, kentin en işlek ticaret noktalarındaki yolları baştan sona yeniledik. Bu akşam itibarıyla yollarımızı yeniden halkımızın hizmetine açıyoruz."

Adıyaman Belediyesi olarak sadece çarşı merkezinde değil, şehrimizin farklı bölgelerinde de yol yenileme çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Yollarımızın standardını yükseltecek, deprem sonrası oluşan izleri birer birer ortadan kaldıracağız. Bu süreçte hafta sonu demeden büyük bir özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalar boyunca sabır ve destek gösteren esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Yenilenen caddelerimizin Adıyaman'a ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

