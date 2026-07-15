Çelikhan'da 15 Temmuz şehitleri mevlit ve fidan dikimiyle anıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlenerek şehitler anıldı.

Etkinlikler kapsamında Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Millet Camisi'nde İlçe Müftülüğünce şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Öğle namazının ardından vatandaşlara helva ikram edildi.

Daha sonra Çelikhan Şehitliği'ni ziyaret eden Kaymakam Özgür Pelvan ve protokol üyeleri, şehitlikte çam fidanı dikti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından şehitler için dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerini ziyaret etti.

Programa, Kaymakam Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İshak Sayıcı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mehmet Yıldırım, İlçe Müftüsü İsmail Çelik, gazi ve şehit yakınları katıldı.