Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Lokman Mahallesi'nde çıkan anız yangınında 450 dönüm alan ve 220 kök üzüm bağı zarar görmesine ilişkin soruşturma devam ederken, şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

23.07.2024 13:31
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Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lokman Mahallesi'nde 2 gün önce çıkan anız yangında 450 dönüm alan ve 220 kök üzüm bağı zarar görmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Olayın ardından ekipler, anız yangını çıkaran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürütülen çalışma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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