Adıyaman'da Asayiş Uygulamalarında 2'si Hükümlü, 16 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Asayiş Uygulamalarında 2'si Hükümlü, 16 Kişi Yakalandı

Adıyaman\'da Asayiş Uygulamalarında 2\'si Hükümlü, 16 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2'si hükümlü, 16 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kent merkezinde 128 polisin katıldığı uygulamada çok sayıda araç kontrol edildi, 3 bin 618 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile aranan 14 şüpheli yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderilirken, 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

12.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2'si hükümlü, 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde 128 polisin katıldığı uygulamada çok sayıda araç kontrol edildi, 3 bin 618 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile aranan 14 şüpheli yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderilirken, 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Asayiş Uygulamalarında 2'si Hükümlü, 16 Kişi Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Asayiş Uygulamalarında 2'si Hükümlü, 16 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement