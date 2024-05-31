Adıyaman'da konteyneri yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da konteyneri yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adıyaman\'da konteyneri yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hocaömer Mahallesi'nde bir konteynerin yanıcı madde dökülerek yakılması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan şüpheli, olayın faili olarak belirlendi.

31.05.2024 20:54
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Adıyaman'da bir konteyneri yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hocaömer Mahallesi'ndeki bir konteynerin yanıcı madde dökülerek yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 65 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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