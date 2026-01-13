Adıyamanlı Çocukların Hayal Gücü Sahneye Taşınıyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin "Perde Açılıyor, Sıra Sende!" sloganıyla hayata geçirdiği tiyatro ve yaratıcı drama eğitimleri ile çocuklar hayal güçlerini sahneye taşıyarak yeteneklerini keşfedecek.

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde düzenlenen kültür ve sanat çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik tiyatro ve yaratıcı drama kursları için yeni dönem kayıtları başladı. Genç yetenekleri keşfetmeyi ve çocukların kişisel gelişimine sanatsal bir dokunuş yapmayı hedefleyen eğitimler, profesyonel bir içerikle sunulacak.

"Hayal gücünü sahneye taşı, yeteneğini keşfet!" mottosuyla yola çıkan kurslarda; çocukların özgüvenlerini artırmak, ifade yeteneklerini güçlendirmek ve sanatsal bakış açısı kazanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek dersler, çocukların okul hayatını aksatmayacak şekilde hafta içi ve hafta sonu grupları halinde planlanacak.

Eğitim programına kayıt yaptırmak isteyen veliler ve öğrenciler, başvurularını Bahçelievler Mahallesi 917. Sokak No: 3 adresinde bulunan Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) binasına bizzat giderek yapabilecek.