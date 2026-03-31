Adıyaman'da Deprem Haftası Kapsamında Düzenlenen Resim Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından Deprem Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin elinden aldı.

Yarışmada Adıyaman Demokrasi İlkokulu'ndan Yusuf Bilgiç, Zeynep Turgut İlkokulu'ndan Eren Gürbüz, 23 Nisan İlkokulu'ndan Arjin Nefes Bekmezci, Fuat Sezgin Ortaokulu'ndan Hiranur Çetindaş, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Esila Minel Kara ve Ahmet Eren Acar ödüle layık görüldü.

Öğrencileri tebrik eden Başkan Tutdere, Adıyaman'da afet bilinci oluşturmak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Tutdere, "Deprem gerçeğini yaşayan bir şehir olarak hazırlık konusunu en öncelikli alanlarımızdan biri haline getirdik. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğümüzü kurduk. Gönüllülerimizi eğitiyor, toplanma alanlarımızı oluşturuyor ve olası kriz anlarında hizmet verecek tesislerimizi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

"İçme suyu hattında tam 555 kilometre yenileme yaptık"

Öğrencilere hediyelerini takdim ettikten sonra Başkan Tutdere, göreve geldikleri 3 Nisan'dan bu yana geçen 2 yıllık süreci değerlendirdi. Adıyaman'ın altyapısına yapılan yatırımlara dikkat çeken Tutdere, "Görev süremizin 24. ayındayız. Bu sürede içme suyu hattında tam 555 kilometre yenileme yaptık. 1960'lardan kalan asbestli boruları söküp attık. Nisan ayı itibarıyla yeni sistemi devreye alıyoruz. Şehrin altında adeta yeni bir şehir inşa ettik" dedi.

Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 555 kilometre, yani 555 bin metre yeni hat yenilendi. Bu çok büyük bir rakam. Evsel bağlantılarla birlikte şehrin genelinde adeta tüm damarları değiştirdik. Önceki içme suyu şebekesi asbestli ve oldukça eski borulardan oluşuyordu. Depremde ciddi hasar görmüş, kayıp-kaçak oranı oldukça yüksekti. Tüm sistem yenilendi. Artık hemşehrilerimiz daha sağlıklı borulardan evlerine ulaşan suyu tüketecek. Çalışmalar kapsamında depolar ve vana odaları inşa edildi. Nisan ayında yeni sistem devreye alınacak. Şehrimiz modern ve denetlenebilir bir su yönetimine kavuşacak."

Depremde en çok hasar gören Sümerevler, Alitaşı, Mehmet Akif, Yeni Mahalle ve Aşağı Karapınar bölgelerinde altyapının tamamını yeniledik. Bu bölgelerde yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve doğalgaz olmak üzere tüm hatları yer altında baştan sona yeniledik. Şu anda üstyapıya geçtik, asfalt serimine başladık. Bu bölgelerin asfaltlarını tamamlıyoruz, artık sona yaklaştık. Ekiplerimiz hem Yeni Mahalle'de hem de Sümerevler'de çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte asfalt çalışmalarını daha da hızlandıracağız. Mevsim koşulları nedeniyle belirli bir sıcaklık olmadan asfalt çalışması yapılamıyor. Bu nedenle 2026 yılını asfalt yılı ilan ettik. Altyapısı olmayan bir kentin geleceği olmaz. Şehrimizin altyapısı hem deprem nedeniyle ciddi hasar gördü hem de mevcut sistem yeterli değildi. Örneğin çevre yollarımızın hiçbirinde yağmur suyu hattı yoktu. Sokaklarımızda da yağmur suyu hatları döşenmemiş, yağmur sularının bir kısmı kanalizasyona bağlanmıştı. Bu yüzden şehir yaz aylarında koku sorunu yaşıyordu. Biz bu sistemi tamamen değiştirdik. Yağmur suyu hatlarını ayrı, kanalizasyon hatlarını ayrı şekilde inşa ediyoruz. Bu, şehir için son derece önemli bir yatırımdır.

Benim en büyük hedefim, çocuklarımız için kenti depreme dirençli ve güvenli hale getirmek. Bu nedenle işin zorundan başladık. Üstünü makyajlayıp geçmek yerine önce altyapıyı tamamladık, üstyapıyı sonrasına bıraktık. Gerçekçi bir yaklaşımla, sorunlarla yüzleşerek ve çözüm odaklı hareket ettik. İki yıldır yürüttüğümüz çalışmalarla önemli bir aşamaya geldik. Halkımızın desteğiyle bu şehir çok daha iyi bir noktaya ulaşacak. Diğer yandan Emlak Konut ve TOKİ eliyle yürütülen projeler de devam ediyor ve onlar da iyi bir seviyeye geldi."

"Konutların sosyal konut olarak değerlendirilmesiyle ev sahibi olma imkanı doğdu"

Adıyaman'ın deprem bölgesindeki 11 il arasında yerinde dönüşümde en başarılı belediyelerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, Türkiye genelinde verilen yerinde dönüşüm ruhsatlarının yaklaşık yüzde 45'inin Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlendiğini söyledi. Yaklaşık 33 bin ruhsatla süreci hızlandırdıklarını ifade eden Tutdere, bunun hem yeniden inşa sürecine ivme kazandırdığını hem de kent ekonomisini canlandırdığını belirtti. Tutdere, ayrıca yerel firmaların ve esnafın sürece dahil olmasıyla şehirde ekonomik hareketliliğin arttığını dile getirdi.

Yerinde dönüşümde elde edilen başarının önemli bir sonucu daha olduğunu kaydeden Başkan Tutdere, "Bu süreçte gösterdiğimiz performans sayesinde İndere TOKİ konutlarında yaklaşık 13 bin konutluk bir fazlalık oluştu. Bu durum, ev sahibi olmayan kiracılar için önemli bir fırsat yarattı. Fazla konutların sosyal konut olarak değerlendirilmesiyle birlikte, kiracılarımıza da ev sahibi olma imkanı doğdu" ifadelerini kullandı.

Büyük kütüphane Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılacak

Tutdere, kentin sosyal yaşamına doğrudan katkı sunan projelere de değinerek önemli yatırımların birer birer hayata geçirildiğini söyledi. Günlük 60 bin ekmek üretim kapasitesine sahip modern Halk Ekmek Fabrikası'nın hizmete başladığını ifade eden Tutdere, çocukların ve gençlerin kullanımına yönelik sosyal alanların artırıldığını vurguladı. Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde yer alan kütüphanenin kapılarını açtığını hatırlatan Tutdere, Koç Holding'in desteğiyle yapımı süren büyük kütüphanenin ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete sunulacağını söyledi. Kent genelinde yeşil alan yatırımlarının da sürdüğünü belirten Tutdere, 30 dönüm üzerine kurulan büyük çocuk parkının eylül ayına kadar tamamlanacağını kaydetti.