Adıyaman'da Altyapı Hamlesi: 23 Mahallenin Çehresi Değişecek - Son Dakika
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Adıyaman'da Altyapı Hamlesi: 23 Mahallenin Çehresi Değişecek

12.07.2026 11:06  Güncelleme: 12:34
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6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Adıyaman'da, 23 mahallenin yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Belediye Başkanı Tutdere, 2027 sonuna kadar 400 kilometrelik hattın tamamlanacağını açıkladı.

(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinde altyapısı ağır hasar gören Adıyaman'da, şehrin geleceğini şekillendirecek dev yatırım için ilk kazma Mimar Sinan Mahallesi'nde vuruldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "2027 sonuna kadar 23 mahallenin altyapısını tamamen yenilemiş olacağız" dedi.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kent genelinde altyapı hamlesi başlattı. Başkan Tutdere'nin talimatıyla hayata geçirilen dev proje kapsamında kent merkezindeki 23 mahallenin yağmur suyu ve kanalizasyon hatları baştan sona yenilenecek.

HEDEF: 2027

Mimar Sinan Mahallesi'nde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, yaklaşık 400 kilometrelik bir hattın yenileneceğini belirtti. 2027 yılı sonunda çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini belirten Tutdere, "Mimar Sinan Mahallesi'nden başlattığımız bu dev proje ile toplam 23 mahallemizin yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını inşa ediyoruz. Yılların getirdiği eskime ve depremin yarattığı ağır tahribat nedeniyle bu çalışma kentimiz için acil ve vazgeçilmez bir ihtiyaçtı. Yaklaşık 400 kilometrelik hattın yenilenmesiyle Adıyaman, depreme dirençli ve güvenli bir kent haline gelecek. Bir taraftan üst yapıda yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan kentin altındaki tüm damarları yeniliyoruz. Hedefimiz, 2027 yılının sonuna kadar 23 mahalleyi hem altyapı hem de üstyapısıyla tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır" diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının belirli bir süre günlük yaşamı etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Tutdere, vatandaştan beklentilerini de şöyle dile getirdi:

"BİR KENTİ KENT YAPAN ALTYAPISIDIR"

"Bir kenti kent yapan en önemli unsur sağlam altyapıdır. Bu süreçte zaman zaman kazılar ve geçici trafik düzenlemeleri olacak. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin çalışma alanlarındaki uyarı levhalarına dikkat etmelerini, ekiplerimize destek olmalarını rica ediyoruz. Çalışmalarımızı planlı ve etaplar halinde yürüterek günlük yaşam üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz."

MAHALLE MUHTARINDAN TUTDERE'YE TEŞEKKÜR

Mimar Sinan Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Emin Şahin ise "Başkanımızın destekleriyle Mimar Sinan Mahallesi'nde su hattı çalışmalarımızı bitirmiştik. Bugün itibarıyla da yağmur suyu ve kanalizasyon hatları için ilk kazma vuruldu. Bu çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak diğer mahallelerimize aktarılacak. Mahallem ve şahsım adına Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye bu dev yatırımdan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Adıyaman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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