Adıyaman'da Deprem Sonrası Okullar Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Sonrası Okullar Açıldı

Adıyaman\'da Deprem Sonrası Okullar Açıldı

Eğitim dönemi Adıyaman'da hasar gören okullarda yeniden başlarken, 44 okul faaliyete geçti.

19.10.2024 13:18
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, hasar gören ve onarımı tamamlanan okullarda yeniden eğitim başladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından kent genelinde yapılan incelemelerde 16 yıkık, 7 acil yıkılacak ve 56 ağır hasarlı okul belirlendi.

Yıkımı tamamlanarak enkazı kaldırılan okulların yeniden inşası noktasında çalışmaların sürdüğü kentte, 262 derslikli 28 okul, yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirildi.

Güçlendirilen okullarda ise çalışmalar tamamlandıkça yeniden öğrenci kabulü başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine, deprem sonrasında hasar gören okullarda çalışmaların başladığını ve sürdüğünü anlattı.

Depremden sonra şu ana kadar 44 okulu faaliyete geçirdiklerini dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Devlet-millet el ele verilerek eğitim kurumlarımız başta olmak üzere tüm yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Öğrencilerimiz yeniden kendi sıralarında ders görebilecekler. Bugün de Esentepe Anadolu Lisesi'nde açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Eğitim öğretime öğrencilerimiz kendi okullarında devam edecekler. Bu süreçte 32 okulumuzda da güçlendirme çalışması yaptık, bugün üçüncüsünü hizmete alıyoruz. 44 dört okulumuz 375 dersliğimizde tekrardan eğitim öğretim başladı. Yılbaşına kadar inşallah 62'ye kadar yükselecek."

"Eğitim normalleşmeden şehrin normalleşmeyeceğini düşünüyoruz"

Yıl sonuna kadar bütün okulların tamamının normal eğitime geçeceğini belirten Tosun, "Bugün itibarıyla 1700 öğrencimiz normal eğitime geçiyor. Eğitim normalleşmeden şehrin normalleşmeyeceğini düşünüyoruz. İnşallah gelecek yıl tüm okullarımızda normal eğitime geçmiş ve birçok ilden daha iyi fiziksel yapıya kavuşmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Esentepe Anadolu Lisesi öğrencilerinden İlhan Tekne ise depremlerde kendi okullarının hasar görmesi dolayısıyla başka okullarda ders gördüklerini şimdi ise sınıflarına dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerden Eylül Alıcı da okullarına yeniden kavuştukları için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Deprem Sonrası Okullar Açıldı - Son Dakika

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