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Adıyaman'da depremden etkilenen bölgelerde kalıcı konutlar incelemeye açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da depremden etkilenen bölgelerde kalıcı konutlar incelemeye açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, mahalle muhtarları kentte yapımı süren kalıcı konutları ve örnek daireleri yerinde inceledi. Adıyaman Valisi Osman Varol, muhtarlara konutları tanıttı ve çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Muhtarlar, tamamlanma aşamasına gelen konutları gezip, örnek daireyi inceledi. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise çalışmaları beğendiklerini ve erken bitmiş olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Adıyaman\'da depremden etkilenen bölgelerde kalıcı konutlar incelemeye açıldı
19.12.2023 - 15:49,  Güncelleme: 15:51
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da mahalle muhtarları kentte yapımı süren kalıcı konutları ve örnek daireleri yerinde inceledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Örenli ve İndere bölgesinde yapımı süren kalıcı konutları mahalle muhtarlarına tanıttı.

Örenli'de bir kısmı tamamlanma aşamasına gelen konutları gezen mahalle muhtarları, örnek daireyi de inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Varol, kalıcı konutların hızlı şekilde ilerlediğini ve kendisinin çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

İklim koşullarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Vali Varol, "Tüm gayemiz kalıcı konutların bir an evvel teslim edilerek vatandaşlarımızın geçici barınma ortamından çıkarılması" dedi.

Kentte yapımı devam eden konutlar hakkında bilgi veren Varol, "Bu kapsamda önce Örenli bölgesine geldik burada 3 bin 34 konut yapılıyor ve daha sonra ise İndere bölgesinde 16 bin 433 konumuzun inşaatı, inşaatların geldiği aşamalar, örnek daireleri göreceğiz." diye konuştu.

Vali Varol, muhtarların kendi mahallesindeki vatandaşlara bu çalışmaları anlatacağını kaydetti.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise çalışmaları beğendikleri söyledi.

Taş, alandaki 400'e yakın konutun bitmiş durumda olduğunu anlatarak, "Erken bitmiş olması bizi sevindiriyor. Müthiş bir çalışma var. İnsanlarımız burada güzel yaşam sürecek artık deprem korkusu olmayacak. Devletimize ve büyüklerimize teşekkür ederim. Büyük gurur duydum. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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