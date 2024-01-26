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Depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal ekipler tarafından depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi. Konteyner kentteki çocuklarla bir araya gelen ekipler, çocukların görsel algılarını, düşünme yeteneklerini ve kelime haznelerini arttıracak etkinlikler gerçekleştirdi.

Depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
26.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 14:58
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal ekipleri, konteyner kentteki çocuklarla bir araya gelerek burada sinema ile çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinlikte çocuklarla tek tek ilgilenen ekipler, çocukların görsel algılarını, düşünme yeteneklerini ve kelime haznelerini arttırcak etkinlikler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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