Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman\'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da park halindeki bir motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikleti kent merkezinde buldu ve şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

26.04.2024 11:41
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili ihbar aldı.

Ekipler, çalışmalar sonucunda çalınan motosikleti 5 saatlik çalışmanın ardından kent merkezinde buldu.

Gözaltına alınan S.K. ve M.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Adıyaman, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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