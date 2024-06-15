Adıyaman'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Kişi Yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan E.T. isimli şüpheli, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, kopya çekmek için kullanılan ses aktarımı cihazı, kulaklık ve görüntü aktarımı için kullanılan akıllı cep telefonu ele geçirildi. E.T. ile düzenek kurulumunda yardımcı olan A.K. ve F.K. isimli diğer şüpheliler de gözaltına alındı.

15.06.2024 15:27
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.T'yi tespit etti.

Şüphelinin üst aramasında, ses aktarımı cihazı, kulaklık ve görüntü aktarımı için kullanılacak olan akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, E.T. ile düzenek kurulumunda yardımcı olan A.K. ile F.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Adıyaman, Kahta, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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