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Adıyaman'da Emekli Lokantası ve Kadın Dinlenme Evi açıldı

ADIYAMAN - Adıyaman Belediyesi tarafından emekliler ve kadınlar için tasarlanan Emekli Çay Evi, Emekli Lokantası ve Kadın Dinlenme Evi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği projelerden biri olan emekli çay evi, emeklilere rahat bir ortamda dinlenme imkanı sunarken, emekli lokantası da vatandaşların yemek yiyebilecekleri bir mekan olarak hizmet verecek.

Ayrıca, kadınların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Kadın Dinlenme Evi'nde bebek bakım odası da yer alıyor. Açılış töreninde konuşan Başkan Tutdere, bu projelerin hayata geçirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Başkan Tutdere, "Emeklilerimizin, annelerimizin ve ablalarımızın yıllarca bu memleket için verdikleri emeklerin karşılığında böyle güzel mekanlarda dinlenmelerini sağlamak bizim için gurur verici" dedi.

Belediye Başkanı Tutdere, açılış konuşmasında ayrıca ekonomik krizin pençesinde zor günler geçiren emekliler için bu tür sosyal projelerin önemine dikkat çekerek, "Bugün Demokrasi Parkı'nda sosyal belediyecilik anlamında üç yeni açılışa hep birlikte şahitlik ediyoruz. Halkımıza, annelerimize, şehitlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.