Adıyaman\'da Halk Eğitim Sergisi Açıldı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.
Serginin açılışında, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.
Sergide el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok farklı alanda üretilmiş eser yer aldı.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nin bahçesindeki açılışa Vali Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Enstitü Müdürü Ayşegül Kirişçi ve kursiyerler katıldı.
Konuşmanın ardından, yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi.
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