Adıyaman Belediyesi'nden Yağışların Ardından Larva Riskine Karşı İlaçlama Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediyesi'nden Yağışların Ardından Larva Riskine Karşı İlaçlama Çalışması

02.03.2026 17:43  Güncelleme: 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yağışların neden olduğu su birikintilerinin haşere üremesine karşı yoğun ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halk sağlığını koruma tedbirlerinin sürdüğünü belirtti.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, uzun süredir kenti etkisi altına alan yağışların ardından oluşabilecek haşere ve sivrisinek sorununa karşı çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle yağışlar sonrası oluşan su birikintileri, inşaat temelleri, dere yatakları ve arıtma alanlarında yoğun ilaçlama çalışması yürütürken; kent genelindeki yaşam alanlarında da kanalizasyon bacaları, bodrum katlar ile malzeme birikintilerinin bulunduğu bölgelerde haşereyle mücadele ediyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yağışların ardından oluşan su birikintileri, haşere üremesi açısından ciddi risk taşıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müze bağlı ilaçlama ekiplerimiz, kentimizin dört bir yanında larva ve haşereyle mücadeleyi titizlikle sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımız kesintisiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Yağışların Ardından Larva Riskine Karşı İlaçlama Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden Yağışların Ardından Larva Riskine Karşı İlaçlama Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.