Adıyaman Belediyesi'nden Yağışların Ardından Larva Riskine Karşı İlaçlama Çalışması

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, uzun süredir kenti etkisi altına alan yağışların ardından oluşabilecek haşere ve sivrisinek sorununa karşı çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle yağışlar sonrası oluşan su birikintileri, inşaat temelleri, dere yatakları ve arıtma alanlarında yoğun ilaçlama çalışması yürütürken; kent genelindeki yaşam alanlarında da kanalizasyon bacaları, bodrum katlar ile malzeme birikintilerinin bulunduğu bölgelerde haşereyle mücadele ediyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yağışların ardından oluşan su birikintileri, haşere üremesi açısından ciddi risk taşıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müze bağlı ilaçlama ekiplerimiz, kentimizin dört bir yanında larva ve haşereyle mücadeleyi titizlikle sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımız kesintisiz devam edecek."